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Велентей Анна Евстафиевина

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Фёдор Корнеевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Велентей Иоаким Фёдорович

Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Велентей Домника Фёдоровна

Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Велентей Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Велентей Устина Фёдоровна

Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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