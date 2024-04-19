Велентей Анна Евстафиевина
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Велентей Иоаким Фёдорович
Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Велентей Домника Фёдоровна
Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Велентей Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Велентей Устина Фёдоровна
Отец ребёнка: Велентей Фёдор Корнеевич
Смерть
Неизвестно