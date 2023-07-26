Велентей Фёдор Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Фёдор Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Велентей Корней Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Велентей Иоаким Фёдорович

Мать ребёнка: Велентей Анна Евстафиевина

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Велентей Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Велентей Анна Евстафиевина

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Анна Евстафиевина

Смерть
Неизвестно
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