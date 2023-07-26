Велентей Фёдор Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Велентей Корней Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Велентей Иоаким Фёдорович
Мать ребёнка: Велентей Анна Евстафиевина
Рождение ребёнка
1750
Сын: Велентей Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Велентей Анна Евстафиевина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно