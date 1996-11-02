Зарецких Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарецких Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарецких Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зарецких Федор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно