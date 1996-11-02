Зарецких Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарецких Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарецких Федор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарецких Федор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецких Павел Федорович

Отец ребёнка: Зарецких Федор Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарецких Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно
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