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Зарецких Федор Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1920

Дата смерти

02.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1920

Отец: Зарецкий Трофим Степанович

Мать: Зарецких Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарецких Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарецких Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецких Павел Федорович

Мать ребёнка: Зарецких Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарецких Фекла

Смерть
02.11.1996
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