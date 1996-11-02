Зарецких Федор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1920
Дата смерти02.11.1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1920
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарецких Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарецких Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зарецких Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарецких Фекла
Смерть
02.11.1996