Суслова Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Суслов Револий Михайлович

Отец ребёнка: Суслов Михаил Андреевич

Бракосочетание
До 1929

Муж: Суслов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сумарокова Майя Михайловна

Отец ребёнка: Суслов Михаил Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
врач, кандидат медицинских наук, директор Московского стоматологического института
Смерть
1972
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