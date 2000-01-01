Суслова Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Суслов Револий Михайлович
Отец ребёнка: Суслов Михаил Андреевич
Бракосочетание
До 1929
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сумарокова Майя Михайловна
Отец ребёнка: Суслов Михаил Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
врач, кандидат медицинских наук, директор Московского стоматологического института
Смерть
1972