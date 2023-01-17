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Суслов Михаил Андреевич

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Место рождения

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.11.1902

Дата смерти

25.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902

Отец: Суслов Андрей Андреевич

Мать: не указана

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1902
Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Образование
С 1921 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
слушатель Пречистенского рабочего факультета
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1924 по 1928
Москва, город федерального значения Москва
Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова
Образование
С 1929 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
аспирант Института экономики Коммунистической Академии
Рождение ребёнка
1929

Сын: Суслов Револий Михайлович

Мать ребёнка: Суслова Елизавета Александровна

Бракосочетание
До 1929

Жена: Суслова Елизавета Александровна

Образование
С 1936 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Экономический институт Красной профессуры
Место жительства
С 1937
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сумарокова Майя Михайловна

Мать ребёнка: Суслова Елизавета Александровна

Место жительства
С 1939 по 1944
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Награда
16.03.1940
орден Ленина - за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и в особенности за перевыполнение плана урожайности зерновых и технических культур, а также достижение высоких показателей по животноводству
Место жительства
С 1946
Москва, город федерального значения Москва
Награда
20.11.1952
Орден Ленина- в связи с пятидесятилетием со дня рождения и отмечая его заслуги перед Партией и Советским государством
Награда
1962
Герой Социалистического Труда, орден Ленина - за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством и в связи с шестидесятилетием со дня рождения
Награда
1972
Герой Социалистического Труда, орден Ленина - за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством и в связи с семидесятилетием со дня рождения
Награда
1975
Золотая медаль имени К. Маркса Академии наук СССР
Награда
1977
орден Ленина
Награда
1977
орден Отечественной Войны I-й степени
Награда
1977
орден «Георги Димитров» (Болгария)
Награда
1977
орден Октябрьской Революции
Смерть
25.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
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