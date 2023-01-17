Суслов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1902
Дата смерти25.01.1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902
Отец: Суслов Андрей Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Образование
С 1921 по 1924
слушатель Пречистенского рабочего факультета
Место жительства
С 1921
Образование
С 1924 по 1928
Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова
Образование
С 1929 по 1931
аспирант Института экономики Коммунистической Академии
Рождение ребёнка
1929
Сын: Суслов Револий Михайлович
Мать ребёнка: Суслова Елизавета Александровна
Бракосочетание
До 1929
Образование
С 1936 по 1937
Экономический институт Красной профессуры
Место жительства
С 1937
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сумарокова Майя Михайловна
Мать ребёнка: Суслова Елизавета Александровна
Место жительства
С 1939 по 1944
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Награда
16.03.1940
орден Ленина - за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и в особенности за перевыполнение плана урожайности зерновых и технических культур, а также достижение высоких показателей по животноводству
Место жительства
С 1946
Награда
20.11.1952
Орден Ленина- в связи с пятидесятилетием со дня рождения и отмечая его заслуги перед Партией и Советским государством
Награда
1962
Герой Социалистического Труда, орден Ленина - за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством и в связи с шестидесятилетием со дня рождения
Награда
1972
Герой Социалистического Труда, орден Ленина - за большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством и в связи с семидесятилетием со дня рождения
Награда
1975
Золотая медаль имени К. Маркса Академии наук СССР
Награда
1977
орден Ленина
Награда
1977
орден Отечественной Войны I-й степени
Награда
1977
орден «Георги Димитров» (Болгария)
Награда
1977
орден Октябрьской Революции
Смерть
25.01.1982