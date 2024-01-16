?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич
д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич
д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Тузова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич
д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1746
Сын: Корзников Власий Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич