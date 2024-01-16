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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич

д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1733

Сын: Корзников Ульян Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич

д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Тузова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Корзников Фотий Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич

д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1746

Сын: Корзников Власий Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Корзников Иван Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Леонтьевич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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