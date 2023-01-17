Барков Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Барков Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1868
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Баркова Зеновия Григорьевна
Николаевка 1-я, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно