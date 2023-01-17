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Барков Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Барков Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1868

Жена: Баркова Зеновия Григорьевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Барков Матвей Иванович

Мать ребёнка: Баркова Зеновия Григорьевна

Николаевка 1-я, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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