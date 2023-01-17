Баркова (Зубкова) Зеновия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова (Зубкова) Зеновия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1868

Муж: Барков Иван Павлович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Барков Матвей Иванович

Отец ребёнка: Барков Иван Павлович

Николаевка 1-я, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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