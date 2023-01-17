Баркова (Зубкова) Зеновия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1868
Муж: Барков Иван Павлович
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Барков Иван Павлович
Николаевка 1-я, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно