Харченко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченко (Харченко) Тамара
Отец ребёнка: Харченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харченко Владимир
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Харченко (Харченко) Флора
Отец ребёнка: Харченко Владимир
Смерть
10.12.1988