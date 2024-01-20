Харченко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харченко (Харченко) Тамара

Отец ребёнка: Харченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Владимир

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Харченко (Харченко) Флора

Отец ребёнка: Харченко Владимир

Смерть
10.12.1988

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