Харченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Владимир

Место рождения

с. Константиноградовка Ивановского р-на Амурской области

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около ?.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Харченко Иван

Мать: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харченко (Харченко) Тамара

Мать ребёнка: Харченко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Харченко (Харченко) Флора

Мать ребёнка: Харченко Екатерина

Смерть
Около ?.05.1986

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