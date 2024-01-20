Харченко Владимир
Место рожденияс. Константиноградовка Ивановского р-на Амурской области
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо ?.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Харченко Иван
Мать: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченко (Харченко) Тамара
Мать ребёнка: Харченко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харченко Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Харченко (Харченко) Флора
Мать ребёнка: Харченко Екатерина
Смерть
Около ?.05.1986