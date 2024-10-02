Leskinen / Leskin Aksentei Gerasiminpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Leskinen / Leskin Gerasim Leskin/
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Leskinen / Leskin Mitrofan Aksenteinpoika
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Leskinen / Leskin Ivan Aksenteinpoika
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно