Leskinen / Leskin Aksentei Gerasiminpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leskinen / Leskin Aksentei Gerasiminpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Leskinen / Leskin Gerasim Leskin/

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Leskinen / Leskin Mitrofan Aksenteinpoika

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Leskinen / Leskin Ivan Aksenteinpoika

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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