Leskinen / Leskin Gerasim Leskin/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLeskinen / Leskin Gerasim Leskin/

Leskinen / Leskin Gerasim Leskin/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Leskinen / Leskin Jelisarei Leskin/

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1666

Сын: Leskinen / Leskin Afanasei Gerasiminpoika

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1680

Сын: Leskinen / Leskin Stepan Gerasimovich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Leskinen / Leskin Aksentei Gerasiminpoika

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.