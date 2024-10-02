Leskinen / Leskin Gerasim Leskin/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Leskinen / Leskin Jelisarei Leskin/
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1666
Сын: Leskinen / Leskin Afanasei Gerasiminpoika
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1680
Сын: Leskinen / Leskin Stepan Gerasimovich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Leskinen / Leskin Aksentei Gerasiminpoika
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно