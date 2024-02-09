Александра (Шура)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Усик) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1950
Восприемник
1960
Людмила Васильевна (Колесникова) Силантьева
Смерть
Неизвестно