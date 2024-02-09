Александра (Шура) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра (Шура)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Усик) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1950
Восприемник
1960
Людмила Васильевна (Колесникова) Силантьева
Смерть
Неизвестно

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