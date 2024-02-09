Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Александра (Шура)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра (Шура)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра (Шура)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1950
Смерть
Неизвестно