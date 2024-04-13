Хромов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Хромов Иван
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Зверева Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Хромова -Морозова Марфа Самойловна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Хромова -Морозова Марфа Самойловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хромов Никифор Григорьевич
Мать от первого брака
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812
записан Андреевич