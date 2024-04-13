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Хромов Григорий Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Хромов Иван

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Зверева Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Хромова -Морозова Марфа Самойловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Хромов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Хромова -Морозова Марфа Самойловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хромов Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Мать от первого брака
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова -Морозова Марфа Самойловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1812
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
записан Андреевич
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