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Стреляев Алексей Владимирович

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

17.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1961 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1990

Отец: Стреляев Владимир Владимирович

Мать: (Коровина) Марина Евгеньевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Автомеханик
Рождение ребёнка
08.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стреляева (Суворова) Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
2013

Жена: Стреляева (Суворова) Екатерина

Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стреляева (Суворова) Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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