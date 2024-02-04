Стреляев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.12.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1990
Работа или профессия
Неизвестно
Автомеханик
Рождение ребёнка
08.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стреляева (Суворова) Екатерина
Бракосочетание
2013
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стреляева (Суворова) Екатерина