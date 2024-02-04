Стреляев Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Рождение ребёнка
02.01.1984
Сын: Стреляев Владислав Владимирович
Мать ребёнка: (Коровина) Марина Евгеньевна
Рождение ребёнка
17.12.1990
Сын: Стреляев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: (Коровина) Марина Евгеньевна