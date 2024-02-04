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Стреляев Владимир Владимирович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коровина) Марина Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Слесарь
Рождение ребёнка
02.01.1984

Сын: Стреляев Владислав Владимирович

Мать ребёнка: (Коровина) Марина Евгеньевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.12.1990

Сын: Стреляев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: (Коровина) Марина Евгеньевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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