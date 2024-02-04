Стреляева (Суворова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стреляева (Суворова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стреляев Алексей Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
2013

Муж: Стреляев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стреляев Алексей Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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