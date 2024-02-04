Стреляева (Суворова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стреляев Алексей Владимирович
Бракосочетание
2013
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стреляев Алексей Владимирович