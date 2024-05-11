Маковская (Жемчужникова) Галина (Анна) Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Всемирное древо Geni | https://www.geni.com/people/Галина-Анна-Маковская/6000000038704913026
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.
Сын: Маковский Лев Александрович
Отец ребёнка: Маковский Александр Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1542: Метрическая книга церкви Святой великомученицы Екатерины при Академии художеств на 1904 г., кадр... Показать все
Смерть
1939