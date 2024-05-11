Маковская (Жемчужникова) Галина (Анна) Львовна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковская (Жемчужникова) Галина (Анна) Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковский Александр Владимирович

Упоминание
Неизвестно
Всемирное древо Geni | https://www.geni.com/people/Галина-Анна-Маковская/6000000038704913026
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.

Сын: Маковский Лев Александрович

Отец ребёнка: Маковский Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1542: Метрическая книга церкви Святой великомученицы Екатерины при Академии художеств на 1904 г., кадр... Показать все
Смерть
1939

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