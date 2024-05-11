Маковский Лев Александрович 10.08.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковский Лев Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.08.1904 ст.

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904 ст.

Отец: Маковский Александр Владимирович

Мать: Маковская (Жемчужникова) Галина (Анна) Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1542: Метрическая книга церкви Святой великомученицы Екатерины при Академии художеств на 1904 г., кадр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна

Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
21.11.1930

Сын: Маковский Александр Львович

Мать ребёнка: Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Голод и цинга | Умер в первую блокадную зиму

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