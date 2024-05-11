Маковский Лев Александрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1904 ст.
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1542: Метрическая книга церкви Святой великомученицы Екатерины при Академии художеств на 1904 г., кадр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
21.11.1930
Сын: Маковский Александр Львович
Мать ребёнка: Маковская (Арамянц) Тамара Арамовна
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: Голод и цинга | Умер в первую блокадную зиму