Федотова (Мартыхова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Мартыхова) Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1895 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Никита Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1895 ст.

Сын: Федотов Василий Никитович

Отец ребёнка: Федотов Никита Иванович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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