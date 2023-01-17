Федотова (Мартыхова) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Никита Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1895 ст.
Сын: Федотов Василий Никитович
Отец ребёнка: Федотов Никита Иванович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно