Картузов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1937
Дата смерти05.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.04.1967
Сын: Картузов Федор Владимирович
Мать ребёнка: Картузова Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
20.01.1971
Сын: Картузов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Картузова Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Якушева Алина Владимировна
Мать ребёнка: Картузова Лидия Ильинична
Смерть
05.02.1991