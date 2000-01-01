Картузов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКартузов Владимир Федорович

Картузов Владимир Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1937

Дата смерти

05.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937

Отец: не указан

Мать: Картузова Антонина Паловна

Рождение ребёнка
30.04.1967

Сын: Картузов Федор Владимирович

Мать ребёнка: Картузова Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
20.01.1971

Сын: Картузов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Картузова Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Якушева Алина Владимировна

Мать ребёнка: Картузова Лидия Ильинична

Смерть
05.02.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close