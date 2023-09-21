Порохов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порохов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порохова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порохова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плуталова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна

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