Порохов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порохов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порохова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порохова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порохов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плуталова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Порохова Екатерина Михайловна