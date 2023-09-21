Порохова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порохов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порохова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порохова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порохов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плуталова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно