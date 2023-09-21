Порохова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорохова Екатерина Михайловна

Порохова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порохова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порохова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плуталова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Порохов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close