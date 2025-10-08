Рагозин Николай Николаевич
мужской, родился Около 1878, Доброселье, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
умер 1919
Супруги
Рагозина (Озерова) Варвара АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Дети
Смирнова (Рагозина) Лидия Николаевна1910 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Доброселье, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1903
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Щировская (Рагозина) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна
деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Смирнова (Рагозина) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна
деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.05.1913
Дочь: Доррер (Рагозина) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна
деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Наседкина (Рагозина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна
деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя
Смерть
1919