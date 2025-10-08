Рагозин Николай Николаевич Около 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Рагозин Николай Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1878, Доброселье, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область

умер 1919

Супруги
Рагозина (Озерова) Варвара АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Дети
Щировская (Рагозина) Екатерина Николаевна1905 г.р.
Смирнова (Рагозина) Лидия Николаевна1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Доброселье, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область

Бракосочетание
1903

Жена: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Щировская (Рагозина) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна

деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Смирнова (Рагозина) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна

деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
09.05.1913

Дочь: Доррер (Рагозина) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна

деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Наседкина (Рагозина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна

деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя

Смерть
1919

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