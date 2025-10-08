Доррер (Рагозина) Александра Николаевна
женский, родилась 09.05.1913, деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя
умерла После 2016, Херсон
ОтецРагозин Николай НиколаевичОколо 1878 г.р.
МатьРагозина (Озерова) Варвара АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Супруги
Доррер Алексей Георгиевич1909 г.р.
Бучинский Михаил ПетровичПосле 1900 г.р.
Дети
Доррер Ирина Алексеевна?.10.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913
деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
?.05.1935
Рождение ребёнка
17.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доррер Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
?.10.1938
Дочь: Доррер Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Доррер Алексей Георгиевич
Бракосочетание
Около 1950
Смерть
После 2016