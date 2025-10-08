Доррер (Рагозина) Александра Николаевна 09.05.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Доррер (Рагозина) Александра Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.05.1913, деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя

умерла После 2016, Херсон

Отец
Рагозин Николай НиколаевичОколо 1878 г.р.
Мать
Рагозина (Озерова) Варвара АлексеевнаОколо 1876 г.р.
Супруги
Доррер Алексей Георгиевич1909 г.р.
Бучинский Михаил ПетровичПосле 1900 г.р.
Дети
Доррер Ирина Алексеевна?.10.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1913

Отец: Рагозин Николай Николаевич

Мать: Рагозина (Озерова) Варвара Алексеевна

деревня Бессоновка, Калужская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
?.05.1935

Муж: Доррер Алексей Георгиевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Рождение ребёнка
17.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доррер Алексей Георгиевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Рождение ребёнка
?.10.1938

Дочь: Доррер Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Доррер Алексей Георгиевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Бучинский Михаил Петрович

Смерть
После 2016

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