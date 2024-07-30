Нехорошева Ирина Лактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Ирина Лактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Степан Ерофеевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Нехорошев Мирон Степанович

Отец ребёнка: Нехорошев Степан Ерофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья (Евдокия) Степановна

Отец ребёнка: Нехорошев Степан Ерофеевич

Смерть
Неизвестно

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