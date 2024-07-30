Нехорошева Ирина Лактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Нехорошев Мирон Степанович
Отец ребёнка: Нехорошев Степан Ерофеевич
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья (Евдокия) Степановна
Отец ребёнка: Нехорошев Степан Ерофеевич
Смерть
Неизвестно