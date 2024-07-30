Нехорошев Степан Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нехорошева Дарья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Нехорошев Мирон Степанович
Мать ребёнка: Нехорошева Ирина Лактионовна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Нехорошев Василий Степанович
Мать ребёнка: Нехорошева Дарья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья (Евдокия) Степановна
Мать ребёнка: Нехорошева Ирина Лактионовна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Нехорошев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Нехорошева Дарья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Василиса Степановна
Мать ребёнка: Нехорошева Дарья
Смерть
1839