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Нехорошев Степан Ерофеевич

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Нехорошев Ерофей Прокофьевич

Мать: Нехорошева Дарья Ефремовна (Афромеевна)

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Ирина Лактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Дарья

Рождение ребёнка
1790

Сын: Нехорошев Мирон Степанович

Мать ребёнка: Нехорошева Ирина Лактионовна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Нехорошев Василий Степанович

Мать ребёнка: Нехорошева Дарья

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья (Евдокия) Степановна

Мать ребёнка: Нехорошева Ирина Лактионовна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Нехорошев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Нехорошева Дарья

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Василиса Степановна

Мать ребёнка: Нехорошева Дарья

Смерть
1839

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