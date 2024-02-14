Шехова (Шехова) Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехова (Шехова) Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907

Отец: не указан

Мать: Шехова (Тарасова) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черток (Линецкая) Юдиковна

Отец ребёнка: Линецкий Юдик (Йеуда)

Рождение ребёнка
11.07.1930

Дочь: Крускоп (Линецкая) Лидия Юдиковна

Отец ребёнка: Линецкий Юдик (Йеуда)

Смерть
Неизвестно

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