Шехова (Шехова) Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черток (Линецкая) Юдиковна
Отец ребёнка: Линецкий Юдик (Йеуда)
Рождение ребёнка
11.07.1930
Дочь: Крускоп (Линецкая) Лидия Юдиковна
Отец ребёнка: Линецкий Юдик (Йеуда)
Смерть
Неизвестно