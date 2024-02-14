Линецкий Юдик (Йеуда)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черток (Линецкая) Юдиковна
Мать ребёнка: Шехова (Шехова) Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
11.07.1930
Дочь: Крускоп (Линецкая) Лидия Юдиковна
Мать ребёнка: Шехова (Шехова) Евдокия Терентьевна
Смерть
1950