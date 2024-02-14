Линецкий Юдик (Йеуда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линецкий Юдик (Йеуда)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черток (Линецкая) Юдиковна

Мать ребёнка: Шехова (Шехова) Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
11.07.1930

Дочь: Крускоп (Линецкая) Лидия Юдиковна

Мать ребёнка: Шехова (Шехова) Евдокия Терентьевна

Смерть
1950

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