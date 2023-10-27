Голицын Андрей Михайлович
мужской, родился 30.01.1964, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
ОтецГолицын Михаил Владимирович27.07.1926 г.р.
МатьГолицына (Рощина) Тамара Павловна25.01.1925 г.р.
Супруги
Голицына (Мид) Татьяна03.02.1968 г.р.
Дети
Голицына Елена Андреевна06.11.1994 г.р.
Голицын Алексей Андреевич25.02.1997 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1964
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
1994
Жена: Голицына (Мид) Татьяна
Рождение ребёнка
06.11.1994
Дочь: Голицына Елена Андреевна
Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна
г. Лондон, Англия, Великобритания
Рождение ребёнка
25.02.1997
Сын: Голицын Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна
Рождение ребёнка
11.01.2000
Сын: Голицын Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна
Рождение ребёнка
11.10.2002
Сын: Голицын Николай Андреевич
Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.2007
Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна