Голицын Андрей Михайлович 30.01.1964 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Андрей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.01.1964, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Отец
Голицын Михаил Владимирович27.07.1926 г.р.
Мать
Голицына (Рощина) Тамара Павловна25.01.1925 г.р.
Супруги
Голицына (Мид) Татьяна03.02.1968 г.р.
Дети
Голицына Елена Андреевна06.11.1994 г.р.
Голицын Алексей Андреевич25.02.1997 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1964

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына (Рощина) Тамара Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Бракосочетание
1994

Жена: Голицына (Мид) Татьяна

Рождение ребёнка
06.11.1994

Дочь: Голицына Елена Андреевна

Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна

г. Лондон, Англия, Великобритания

Рождение ребёнка
25.02.1997

Сын: Голицын Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна

Рождение ребёнка
11.01.2000

Сын: Голицын Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна

Рождение ребёнка
11.10.2002

Сын: Голицын Николай Андреевич

Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.04.2007

Сын: Голицын Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Голицына (Мид) Татьяна

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