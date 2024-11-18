Ланская (Сорохтина) Надежда Ивановна 17.07.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Ланская (Сорохтина) Надежда Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.07.1865

умерла 28.05.1896

Отец
Сорохтин Иван ИвановичОколо 1823 г.р.
Мать
Сорохтина (Колюпанова) Варвара ПетровнаОколо 1820 г.р.
Супруги
Ланской Михаил Михайлович20.01.1863 г.р.
Дети
Ланской Николай Михайлович07.05.1885 г.р.
Ланской Михаил Михайлович14.03.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865

Отец: Сорохтин Иван Иванович

Мать: Сорохтина (Колюпанова) Варвара Петровна

Бракосочетание
18.07.1884

Муж: Ланской Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.05.1885

Сын: Ланской Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
14.03.1887

Сын: Ланской Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1894

Дочь: Ланская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович

Смерть
28.05.1896

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