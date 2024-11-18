Ланская (Сорохтина) Надежда Ивановна
женский, родилась 17.07.1865
умерла 28.05.1896
ОтецСорохтин Иван ИвановичОколо 1823 г.р.
МатьСорохтина (Колюпанова) Варвара ПетровнаОколо 1820 г.р.
Супруги
Ланской Михаил Михайлович20.01.1863 г.р.
Дети
Ланской Николай Михайлович07.05.1885 г.р.
Ланской Михаил Михайлович14.03.1887 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865
Бракосочетание
18.07.1884
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1885
Сын: Ланской Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.03.1887
Сын: Ланской Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1894
Дочь: Ланская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович
Смерть
28.05.1896