Астафьева Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьев Иван Гуров
вторая жена
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Астафьев Иван Гуров
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Астафьев Егор Иванов
Отец ребёнка: Астафьев Иван Гуров
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Астафьев Иван Гуров
Смерть
Неизвестно