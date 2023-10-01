Астафьева Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Иван Гуров

вторая жена
Место жительства
Неизвестно
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Астафьев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Астафьев Иван Гуров

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Астафьев Егор Иванов

Отец ребёнка: Астафьев Иван Гуров

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Астафьев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Астафьев Иван Гуров

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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