Голушкин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти24.12.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
в Кирзе с 1897 г из Воронежской
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Черкасова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Голушкина -- Феодора Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1901
Дочь: Голушкина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Голушкина -- Феодора Павловна
Рождение ребёнка
08.09.1905
Сын: Голушкин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Голушкина -- Феодора Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1916