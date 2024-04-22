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Голушкин Петр Михайлович

Место рождения

Конь-Колодезь, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1865

Дата смерти

24.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Конь-Колодезь, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
в Кирзе с 1897 г из Воронежской
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Черкасова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Голушкина -- Феодора Павловна

Конь-Колодезь, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1901

Дочь: Голушкина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Голушкина -- Феодора Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1905

Сын: Голушкин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Голушкина -- Феодора Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голушкина -- Феодора Павловна

Смерть
24.12.1916
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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