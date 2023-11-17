Феодора Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Голушкина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Галушкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1905
Сын: Голушкин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Галушкин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно