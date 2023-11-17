Феодора Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Голушкина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Галушкин Петр Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1905

Сын: Голушкин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Галушкин Петр Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галушкин Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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