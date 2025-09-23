Апраксин Степан Степанович
мужской, родился 13.07.1757, Рига, Rīga
умер 08.02.1827, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Голицына (Апраксина) Наталья Степановна
Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна
Сын: Апраксин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна
Дочь: Щербатова (Апраксина) София Степановна
Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна
Сын: Апраксин Степан Степанович
Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна
Дочь: Апраксина Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна
Сын: Апраксин Виктор Степанович
Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна