Апраксин Степан Степанович 13.07.1757 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Апраксин Степан Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.07.1757, Рига, Rīga

умер 08.02.1827, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна30.05.1768 г.р.
Дети
Голицына (Апраксина) Наталья Степановна14.11.1794 г.р.
Апраксин Владимир Степанович13.11.1796 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga

Бракосочетание
13.07.1793

Жена: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
14.11.1794

Дочь: Голицына (Апраксина) Наталья Степановна

Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.11.1796

Сын: Апраксин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
09.11.1797

Дочь: Щербатова (Апраксина) София Степановна

Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.12.1798

Сын: Апраксин Степан Степанович

Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
05.12.1799

Дочь: Апраксина Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2125. — Оп. 1. — Д. 539а. — С. 78. Метрические книги Знаменской церкви на Знаменке.

Рождение ребёнка
08.06.1802

Сын: Апраксин Виктор Степанович

Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Апраксин Пётр Степанович

Мать ребёнка: Апраксина (Голицына) Екатерина Владимировна

Смерть
08.02.1827
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.