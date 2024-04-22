Андрей Александров
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Александр Тимофеев
Мать: Анна Григорьева
Место жительства
1753
Бракосочетание
1766
Жена: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
13.11.1772 ст.
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
16.11.1780 ст.
Сын: Матвей Андреев
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно