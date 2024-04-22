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Андрей Александров

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Александр Тимофеев

Мать: Анна Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1766

Жена: Анна Яковлева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1772 ст.

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1780 ст.

Сын: Матвей Андреев

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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