Астахов Андрей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Андрей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астахов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Жена: Астахова Татьяна Исидорова

Рождение ребёнка
30.01.1917 ст.

Дочь: (Астахова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Астахова Татьяна Исидорова

Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасово кр. Петр Исидоров Володин и Евдокия Никитина Силаева
Смерть
Неизвестно

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