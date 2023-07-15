Астахов Андрей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астахов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
30.01.1917 ст.
Дочь: (Астахова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Астахова Татьяна Исидорова
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасово кр. Петр Исидоров Володин и Евдокия Никитина Силаева
Смерть
Неизвестно