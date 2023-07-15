Астахова Татьяна Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Татьяна Исидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Муж: Астахов Андрей Федоров

Рождение ребёнка
30.01.1917 ст.

Дочь: (Астахова) Анна Андреева

Отец ребёнка: Астахов Андрей Федоров

Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасово кр. Петр Исидоров Володин и Евдокия Никитина Силаева
Смерть
Неизвестно

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