Колесникова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диамонт Виктор
Рождение ребёнка
14.05.2016
Дочь: Диамонт Мария Викторовна
Отец ребёнка: Диамонт Виктор
Рождение ребёнка
01.03.2022
Сын: Диамонт Александр Викторович
Отец ребёнка: Диамонт Виктор