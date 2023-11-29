Колесникова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диамонт Виктор

Рождение ребёнка
14.05.2016

Дочь: Диамонт Мария Викторовна

Отец ребёнка: Диамонт Виктор

Рождение ребёнка
01.03.2022

Сын: Диамонт Александр Викторович

Отец ребёнка: Диамонт Виктор

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