Диамонт Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диамонт Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985

Отец: Диамонт Арнольд

Мать: Макарова Любовь Андреевна

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