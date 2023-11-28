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Диамонт Виктор
Диамонт Виктор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1985
Пол
Мужской
Отец
Диамонт Арнольд
1955 г.р.
Мать
Макарова Любовь Андреевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985
Отец:
Диамонт Арнольд
Мать:
Макарова Любовь Андреевна
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