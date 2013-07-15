Балакина Васса Ивановна
Место рождениясело Фоминское Алапаевский район
Дата рождения25.08.1920
Дата смерти15.07.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920
Отец: Балакин Иван Васильевич
село Фоминское Алапаевский район
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Балакин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович
село Фоминское, Алапаевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балакин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабирова Нинель Николаевна
Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дырдова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыжина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович
Смерть
15.07.2013
село Фоминское Алапаевский район