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Балакина Васса Ивановна

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Место рождения

село Фоминское Алапаевский район

Дата рождения

25.08.1920

Дата смерти

15.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

КЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920

Отец: Балакин Иван Васильевич

Мать: Балакина Авдотья Павловна

село Фоминское Алапаевский район
Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Балакин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович

село Фоминское, Алапаевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакин Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабирова Нинель Николаевна

Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дырдова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыжина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Балакин Николай Кирьякович

Смерть
15.07.2013
село Фоминское Алапаевский район
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