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Балакин Николай Кирьякович

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Место рождения

село Фоминское Алапаевский район

Дата рождения

27.02.1915

Дата смерти

11.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1915

Отец: Балакин Кирьяк

Мать: Балакина Августа

село Фоминское Алапаевский район
Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Балакин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна

село Фоминское, Алапаевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабирова Нинель Николаевна

Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дырдова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыжина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна

Смерть
11.12.2002
село Фоминское Алапаевский район
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