Балакин Николай Кирьякович
Место рождениясело Фоминское Алапаевский район
Дата рождения27.02.1915
Дата смерти11.12.2002
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1915
Отец: Балакин Кирьяк
Мать: Балакина Августа
село Фоминское Алапаевский район
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Балакин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна
село Фоминское, Алапаевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабирова Нинель Николаевна
Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дырдова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыжина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Балакина Васса Ивановна
Смерть
11.12.2002
село Фоминское Алапаевский район