Самарина (Скачкова) Дарья Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Маланья Прокофьевна
Отец ребёнка: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Самарин Samarin Гурей Guryev Прокофьевич Prokofievich
Отец ребёнка: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич
Russia
Рождение ребёнка
1839
Сын: Самарин Samarin Елисей Прокофьевич
Отец ребёнка: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно