Самарина (Скачкова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Скачкова) Дарья Андреевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Маланья Прокофьевна

Отец ребёнка: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Самарин Samarin Гурей Guryev Прокофьевич Prokofievich

Отец ребёнка: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич

Russia
Рождение ребёнка
1839

Сын: Самарин Samarin Елисей Прокофьевич

Отец ребёнка: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич

Смерть
Неизвестно
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