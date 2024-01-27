Самарин Samarin Гурей Guryev Прокофьевич Prokofievich
Место рожденияRussia
Дата рождения1834
Дата смерти?.08.1889
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Russia
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Портнова Евдокия Авдотья Гурьевна Gurievich
Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1857
Сын: Самарин Samarin Иван Ivan Гурьевич Gurievich Prokof
Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
?.12.1859
Сын: Самарин Samarin Андрей Гурьевич Gurievich
Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Самарин Samarin Степан Гурьевич
Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
?.08.1889
Селение Терпение, Турция?
Похороны
Неизвестно
Селение Ольшанка, Карсская область, Турция