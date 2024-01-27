Самарин Samarin Гурей Guryev Прокофьевич Prokofievich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарин Samarin Гурей Guryev Прокофьевич Prokofievich

Место рождения

Russia

Дата рождения

1834

Дата смерти

?.08.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Самарин Samarin Прокофий Prokof Андреевич

Мать: Самарина Дарья Андреевна

Russia
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Портнова Евдокия Авдотья Гурьевна Gurievich

Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Самарин Samarin Иван Ivan Гурьевич Gurievich Prokof

Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
?.12.1859

Сын: Самарин Samarin Андрей Гурьевич Gurievich

Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Самарин Samarin Степан Гурьевич

Мать ребёнка: Samarin Лукерья Lukeria Устиновна Ustinovna

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
?.08.1889
Селение Терпение, Турция?
Похороны
Неизвестно
Селение Ольшанка, Карсская область, Турция
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