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(Виноградова) Маргарита Александровна

Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Виноградов Александр Владимирович

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лобова) Эльвира Адольфовна

Отец ребёнка: Лобов Адольф

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лобова) Валентина Адольфовна

Отец ребёнка: Лобов Адольф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобов Адольф

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