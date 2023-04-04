(Виноградова) Маргарита Александровна
Место рождения
Дата рождения1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Виноградов Александр Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лобова) Эльвира Адольфовна
Отец ребёнка: Лобов Адольф
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лобова) Валентина Адольфовна
Отец ребёнка: Лобов Адольф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобов Адольф