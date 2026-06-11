Любич Матвей Яковлев
мужской, родился 1770
умер 1822
ОтецЛюбич Яков Яковлев1740 г.р.
МатьЛюбичева Евдокия Игнатиева1752 г.р.
Супруги
Любичева Ксения1773 г.р.
Дети
Любич Сергей Матвеев1800 г.р.
Любич Яков Матвеев1804 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Любич Яков Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любичева Ксения
Рождение ребёнка
1800
Сын: Любич Сергей Матвеев
Мать ребёнка: Любичева Ксения
Рождение ребёнка
1804
Сын: Любич Яков Матвеев
Мать ребёнка: Любичева Ксения
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Любичева Ксения
Смерть
1822