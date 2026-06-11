Любич Матвей Яковлев 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Любич Матвей Яковлев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1770

умер 1822

Отец
Любич Яков Яковлев1740 г.р.
Мать
Любичева Евдокия Игнатиева1752 г.р.
Супруги
Любичева Ксения1773 г.р.
Дети
Любич Сергей Матвеев1800 г.р.
Любич Яков Матвеев1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Любич Яков Яковлев

Мать: Любичева Евдокия Игнатиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любичева Ксения

Рождение ребёнка
1800

Сын: Любич Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Любичева Ксения

Рождение ребёнка
1804

Сын: Любич Яков Матвеев

Мать ребёнка: Любичева Ксения

Рождение ребёнка
1810

Сын: Любич Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Любичева Ксения

Смерть
1822

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