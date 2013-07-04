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Осипов Василий Иванович

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Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.06.1971

Дата смерти

04.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

Около 1972 г.р.

Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1971

Отец: Осипов Иван Васильевич

Мать: Осипова Мария Фёдоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Лариса Алексеевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 13.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Лариса Алексеевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Лариса Алексеевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.07.2013
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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