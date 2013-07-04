Осипов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1971
Дата смерти04.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1971
Отец: Осипов Иван Васильевич
Мать: Осипова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.03.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Лариса Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 13.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Лариса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2013