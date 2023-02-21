Осипова (Гисс) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мама русская, папа немец
Рождение ребёнка
12.02.?
Дочь: Осипова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.?
Отец ребёнка: Осипов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно