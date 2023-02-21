Осипова (Гисс) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Гисс) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мама русская, папа немец
Рождение ребёнка
12.02.?

Дочь: Осипова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Васильевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.06.?

Сын: Осипов Василий Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Васильевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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